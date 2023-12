Villaggio glaciale, musica e colori: è Natale anche a Falconara

Falconara in festa per la cerimonia che ha dato il via al cartellone natalizio FalcoNatale 2023. «Abbiamo voluto vedere il Natale con gli occhi dei più piccoli - ha detto il sindaco Stefania Signorini dal palco - e proprio con questo spirito abbiamo scelto allestimenti attrazioni e appuntamenti, con l'intento di far tornare bambini anche gli adulti. Ringrazio quanti hanno contribuito a questo evento, dai commercianti agli sponsor, dalle associazioni alle persone che materialmente hanno curato l'organizzazione, ma soprattutto le tantissime persone che sono qui stasera».

La festa inaugurale si è aperta poco dopo le 17, in piazza Mazzini, con le evoluzioni di acrobatic moon: gli acrobati sono scesi da una mezzaluna luminosa in uno spettacolo culminato con l'accensione del grande albero del centro e di tutti gli alberi disposti nei quartieri. A Castelferretti si è acceso il villaggio glaciale in piazza della Libertà. Lo spettacolo di suoni e luci in piazza Mazzini si è concluso con una pioggia di petali e coriandoli bianchi e oro. A presentare l’evento il giornalista Maurizio Socci.

In contemporanea ha aperto il bosco incantato di piazza Mazzini: alberi e piante del bosco sono stati realizzati artigianalmente, nel segno dell’ecologia, recuperando in maniera artistica materiale naturale come potature di conifere e cortecce. L'impressione è quella di immergersi in un bosco vero, illuminato da grandi palline di Natale e imbiancato da neve che scende dal cielo. All’interno ci sono casette di legno, un’area per il laboratorio dei bambini e l’animazione con gli elfi di Babbo Natale.

Grande successo anche per le ‘Delizie dei maestri pasticcieri’: tante le attività del territorio che hanno portato le loro specialità nella piazza falconarese, fino a trasformare l’isola pedonale di via Bixio nella strada della dolcezza: gli stand, aperti dalle 10 di stamattina, hanno permesso di assaggiare e acquistare panettoni, torroni, cioccolato e tutte le specialità che hanno reso famosa ogni attività.

Proprio in occasione della giornata dedicata ai pasticcieri, dopo l'accensione dell'albero, il sindaco Signorini ha chiamato sul palco Maria Claudia Tittarelli e Adriano Cerioni, della storica Pasticceria Cerioni di via Manara. Ad Adriano e Maria il sindaco ha consegnato un 'Attestato di riconoscenza' per aver allietato le ricorrenze di tanti falconaresi in oltre 75 anni di attività.

Nel segno della bontà anche il mercatino solidale delle associazioni di volontariato, aperto sabato e domenica all’interno del mercato coperto.