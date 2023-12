Albero, presepe e fiaccola della pace: ad Ancona è iniziato il Natale

ANCONA - L'albero, il presepe, il corso illuminato dalle luci tricolore e una fiaccola che unirà Ancona a Betlemme in nome della pace. Brilla finalmente il Natale 2023, con l'accensione delle luminarie e dei 27 alberi presenti nei vari quartieri della città, a partire dal grande abete di piazza Roma.

Piazza gremita

I bambini del coro Alessandro Orlandini Voci Bianche, diretti dal maestro Laura Ricciotti, hanno allietato la piazza già dalle 17,30. Piazza che si è riempita con il passare dei minuti fino ad ospitare circa 2mila persone. Sul palco, Maurizio Socci e Maria Pia Tedesco hanno animato il pomeriggio coordinando gli interventi a partire dall'assessore Angelo Eliantonio: "Il Natale è per tutti, lo abbiamo immaginato così, con una città che potesse brillare- ha detto Eliantonio- abiamo voluto un percorso ideale che attraversa Ancona dal porto al Passetto, con tantissime attività. Questo percorso è stato immaginato anche per i centri commerciali naturali e, siccome il Natale ha anche un signficato lufico, acquistiamo dai commercianti locali. Acquistiamo locale ad Ancona". Poi l'anticipazione sul capodanno, il cui solgan richiamerà quello natalizio ma sarà "Ancona che brinda".

«Nuova percezione alla città»

"Stiamo dando una nuova percezione alla città- ha detto il sindaco Daniele Silvetti- lo stiamo facendo programmando cose importanti a lungo termine ma anche sulla quotidianità. Non sapremmo dove andare se non ci fosse il vostro contributo quotidiano, anche di critiche. Celebriamo il Natale, vogliamo farlo insieme a tutti voi e in armonia, cittadini e lavoratori che ci spingono ad andare avanti".

Simboli

Non solo il grande abete. Ai piedi dell'albero spicca il presepe arrivato direttamente dalla Santa Casa di Loreto. Corso Garibaldi è illuminato dalle (discusse) luci tricolore. In piazza Pertini giostre e bosco degli elfi, ad opera del'Associazione Fantasia Sogno Realtà aspettano i più piccoli. Natale è però anche pace: in occasione degli 800 anni dalla realizzazione del presepe vivente di Greccio ad opera di San Francesco, la fiaccola francescana realizzata in Umbria e benedetta mercoledì scorso da Papa Francesco partirà proprio da Ancona per raggiungere Betlemme. E' stata consegnata ufficialmente da padre Alvaro Rosatelli al comandante e al direttore di macchina della nave che la porterà in Terra Santa. Con gli ufficiali era presente sul palco anche Alberto Rossi, in rappresentanza di Adria Ferries, compagnia che si occuperà del trasporto nelle prossime settimane.

Musica e non solo

Il pomeriggio è poi proseguito con la serata gospel ad opera di Miky C & The Bright Gospel Voices, il coro guidato da Michela Casamassima e diretto da Alessandro Lazzari. Esposizione, sempre in piazza Roma, delle unità cinofile della Polizia di Stato. Alle 21,30 salirà sul palco Maurizio Mattioli, con l'omaggio a Franco Califano.