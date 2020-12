L'albero di Natale di Leroy Merlin arriva alla Croce Gialla di Ancona

Quella di venerdì è stata una giornata all’insegna della solidarietà per i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno ricevuto in dono dalla Leroy Merlin l’albero di Natale con tanto di luci ed addobbi. Un albero di oltre due metri che gli stessi volontari hanno allestito assieme a Giorgio Mesa, manager vendita del mondo tecnico sempre della Leroy Merlin, Enrica D’Orsaneo manager relazione servizio clienti oltre al direttore del nuovo punto vendita di Ancona Dario Ternavasio.

Punto vendita quello nel capoluogo di regione che verrà inaugurato la prossima primavera. Nel frattempo i lavori per la realizzazione del capannone in via Albertini vanno avanti a ritmo serrato. Ad accogliere i vertici della Leroy Merlin oltre ai volontari della Croce Gialla, il presidente Alberto Caporalini che ha fatto gli onori di casa: «Siamo onorati di aver ricevuto in dono questo albero di Natale da parte della Leroy Merlin ma la cosa che più ci ha colpito è il fatto che i responsabili dell’azienda hanno passato una mattinata con il nostro personale allestendo gli addobbi natalizi luci comprese fino alle tradizionali foto di rito». Un albero di Natale all’insegna della solidarietà basti pensare che parte di questi addobbi sono stati realizzati da una associazione “Made in Carcere” che punta al recupero dei detenuti. Creazioni quanto mai singolari nell’albero della solidarietà che da venerdì mattina rende unica l’entrata della sede della Croce Gialla di Ancona.