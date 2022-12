Albero caduto, la scuola torna in sicurezza. Abbattuto il pino pericolante, ora verifiche sugli altri

JESI - È stato abbattuto un pino pericolante presente al giardino della primaria Garibaldi, mentre da domani saranno potati gli altri, in maniera tale da garantirne la piena sicurezza. Sono i primi immediati provvedimenti decisi dall’Amministrazione comunale dopo il cedimento improvviso, sabato scorso, del grosso albero nel cortile della stessa scuola e dal riscontro che anche quello abbattuto in data odierna presentava seri rischi per la pubblica incolumità.

In un incontro, sollecitato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo ed a cui hanno partecipato l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni ed i tecnici comunali, il Comune ha dato mandato all’Area Servizi Tecnici di procedere in maniera rapida anche ad una verifica delle principali alberature presenti in città, a partire dai viali e dalle scuole, per poi continuare nei parchi. Saranno più agronomi specializzati a compiere tale operazione e, laddove le verifiche dovessero fornire elementi che rendono necessari ulteriori approfondimenti, saranno effettuate indagini ancor più analitiche.

«L’Amministrazione comunale, consapevole che quelli che fino a poco tempo fa potevano considerarsi eventi straordinari determinati da fortissime raffiche di vento sono ormai da ritenersi fenomeni ricorrenti, ha disposto anche che, a partire dal prossimo appalto di manutenzione del verde pubblico, vengano destinate maggiori risorse per una più ampia e dettagliata verifica degli standard di sicurezza. L’obiettivo è di dar corso ad una adeguata e puntuale programmazione degli interventi che, garantendo la più ampia tutela della pubblica incolumità, contribuisca anche alla migliore cura e valorizzazione del verde pubblico nel suo complesso» si legge in una nota.