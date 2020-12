Alberi di Natale per le carceri anconetane: il regalo della multinazionale e della Caritas

Leroy Merlin Italia ha donato agli istituti penitenziari di Montacuto e Barcaglione due alberi di Natale, corredati da festoni e decorazioni natalizie. I primi giorni dell’avvento 2020 la responsabile della Leroy Merlin con i volontari della Caritas Diocesana di Ancona hanno consegnato gli alberi alla direzione dei due istituti per il personale penitenziario e per le persone che si trovano in stato di detenzione.

Le decorazioni sono state realizzate con tessuti multicolori dall’ abile lavoro di sartoria di alcune donne detenute dell’associazione Made in carcere.