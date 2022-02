Giù gli alberi di via Marconi, il Comune: «Stanno rovinando le condotte idriche»

ANCONA - Abbattimento alberi, Daniele Berardinelli (Forza Italia) porta il caso ancora una volta in Consiglio comunale. I motivi dei tagli, specialmente su via Marconi e la zona degli Archi?

«I platani che si pensava di poter mantenere vengono abbattuti a causa delle radici che interferiscono con le reti tecnologiche esistenti» ha spiegato l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi. «L’alberatura su tutto il marciapiede è a ridosso, e in alcuni punti addirittura sopra, le condotte fognarie e le radici stanno creando problemi irreparabili. Lo abbiamo documentato con le video ispezioni- ha continuato l’assessore- oltre all’abbattimento però è prevista la futura messa a dimora di essenze con radici non invasive (tigli e sempreverdi) e questo risolverà anche il problema della tenuta della pavimentazione, che oggi è dissestata proprio a causa dell’affioramento delle radici. Situazione che, se restasse come ora, danneggerebbe anche le nuove lastre di porfido che andremmo ad installare».