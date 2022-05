Di corsa all'alba dal Passetto al Duomo, Ancona più bella che mai

ANCONA - Ammirare Ancona all'alba facendo una passeggiata o una corsa tra le sue vie e i suoi monumenti più belli è una tra le “esperienze del cuore” più sentite dagli anconetani. Un'esperienza che sarà possibile vivere insieme domenica 5 giugno, Passetto-Duomo e ritorno, con la prima edizione di “Ancona All'Alba”, organizzata grazie alla collaborazione tra Comune, SEF Stamura, CNA e Intersport. Si partirà dal Passetto alle 6 (ritrovo alle 5). Chi vorrà potrà cimentarsi in una corsa non competitiva di 6 chilometri, ma sarà anche possibile percorrere il tracciato con una camminata ludico motoria.

«Coniugare, sport, paesaggio, turismo e benessere della persona è ormai una cifra di riconoscimento per Ancona, alla quale l'Amministrazione tiene moltissimo” afferma l'assessore allo Sport Andrea Guidotti, che aggiunge: “la collaborazione tra Comune, società e privati in questo senso è sempre importantissima e per questo molto apprezzata. Sono sicuro che non ci sarà modo migliore per cominciare la giornata e, in un certo senso, anche la stagione estiva che è alle porte».

Ci si ritroverà dunque tutti alle 5 ed è vivamente consigliata la puntualità per veder sorgere il sole dalla scalinata del Passetto. «La manifestazione Ancona all’Alba – affermano gli organizzatori - promuove uno stile di vita sano attraverso il movimento all’aria aperta e incentivando la socialità e la partecipazione dei cittadini». Per iscriversi ci si può collegare al sito www.anconaallalba.it, oppure contattare la segreteria SEF Stamura atletica al Campo Scuola Conti delle Palombare di Ancona ogni lunedì e venerdì dalle 17 alle 19. In piazza IV novembre (di fronte al Monumento) sarà inoltre attivo un punto di iscrizione sabato 4 giugno dalle 8 alle 10, oppure la mattina stessa del 5 giugno alle 5. La quota di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni. La quota comprende: t-shirt da indossare la mattina della gara, buono per la colazione presso i bar convenzionati, buono sconto presso negozi Intersport, assistenza medica e, ovviamente, la possibilità di vivere un’esperienza unica correndo e passeggiando all’alba nei punti più panoramici della città. Il “pacco manifestazione” può essere ritirato alla segreteria della Stamura al campo Conti ogni lunedì e venerdì dall 17 ale 19 e nei punti di iscrizione di piazza IV novembre negli orari di apertura. Per contatti e maggiori informazioni: iscrizione@anconaallalba.it, https://anconaallalba.it, Facebook Intersport: @intersportancona, Instagram Intersport: @intersport_ancona.