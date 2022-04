Raccolta di sostegno al popolo ucraino dall'Ordine di Malta

A seguito dei tristi eventi che stanno colpendo la popolazione ucraina la delegazione Marche nord del Sovrano Militare Ordine di Malta, si è attivata per fornire il proprio contributo e supportare le popolazioni ucraine.

A tal proposito due sono state le vie intraprese: in primo luogo coinvolgendo la generosità di membri e volontari ma, soprattutto, intercettando anche, gli aiuti di realtà imprenditoriali ed associazioni del territorio. Significativa è stata la risposta fin da subito riscontrata così come capillare la rete di solidarietà sviluppatasi fra le varie provincie marchigiane. Oltre una decina di bancali di prodotti raccolti comprendenti non solamente cibi in scatola ed a lunga conservazione (legumi, olio, succhi di frutta, biscotti) ma anche prodotti per l’igiene, indumenti, Mascherine FFP2 e chirurgiche, gel disinfettante, presidi sanitari. Il tutto per oltre 70 quintali di merce. Particolarmente significativa anche la presenza di molti prodotti destinati al mondo dell’infanzia ed ai più piccoli.

Fondamentale l’aspetto logistico necessario alla successiva consegna. Svariati i mezzi impegnati fra tir, camioncini e furgoni, che sono stati caricati dai volontari, con il supporto del Corpo Militare dell’Ordine. Il tutto è poi partito alla volta dei territori al confine con l'Ucraina dove si è proceduto alla distribuzione. Fondamentale la collaborazione dei cavalieri e volontari della delegazione che hanno permesso il buon esito dell’iniziativa coordinando i differenti punti di raccolta fra le provincie di Macerata, Ancona, Pesaro e la Repubblica di San Marino.