Aiuti per l'Ucraina, si attiva l'Ordine di Malta: dove consegnare

Il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) è stato attivato in ambito nazionale al fine di raccogliere beni di prima necessità per il sostegno della popolazione Ucraina colpita dalla guerra. Attraverso l'Ambasciata Ucraina dell'Ordine di Malta si è predisposto un corridoio umanitario che garantirà il transito e l'arrivo dei beni raccolti. Tutti i materiali verranno raccolti presso le sedi territoriali dei Gruppi CISOM dove verranno catalogati ed imballati per confluire successivamente nel magazzino nazionale predisposto a Milano.

Da qui, tramite il Malteser International (ossia la struttura che si occupa delle missioni umanitarie internazionali) verrà trasferita in Polonia e successivamente in Ucraina (dove il Malteser ha già operativi dei punti di soccorso alla popolazione). Nelle Marche i punti di raccolta che abbiamo predisposto per l'emergenza Ucraina sono:

Macerata

"Casa Carolina Ricci" C.da Boschetto Ricci, n. 3;

Orari:

Martedì:18-20

Giovedì: 18-20

Sabato:10-13

Fabriano

Via Giuseppe Di Vittorio, n. 10 (ingresso dopo Supermercato Lidl).

Orari:

Mercoledì: 17.30-19.30;

Giovedì: 17.30-19.30;

Sabato: 10-12 e dalle 15.00 alle 17.00