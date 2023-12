Il viaggio-sfida di Diletta e David: in bici in Sudamerica, per 12mila chilometri verso “la fine del Mondo”

Un continente, due ruote, otto mesi di viaggio e 12mila chilometri da percorrere in bici verso quella che è identificata come la fine del Mondo, ovvero Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco e la città più a sud dell’emisfero meridionale, oltre la quale comincia a estendersi l’Antartide. Un’avventura cominciata a fine settembre, quella di Diletta Libenzi, venticinquenne anconetana ma migrata da tempo all’estero, e di David, coetaneo tedesco che da qualche anno è al suo fianco. Partiti dalla Bruxelles nel cuore del vecchio continente alla volta della Colombia: biglietto solo andata, per quello che sarebbe dovuto essere un viaggio, ed invece ha assunto i contorni di una sfida, da affrontare sul sellino delle loro biciclette e che si concluderà in Argentina quasi alle porte dell’estate.

«L’idea di organizzare qualcosa del genere c’era – dice Diletta, attualmente in Perù – e difatti a Copenhagen, durante il master in Global Studies and International Development, abbiamo parallelamente lavorato per guadagnare soldi in modo da “allargare” il budget e contestualmente stretto la cinghia per questa avventura ma, sinceramente, non l’avevamo ancora...contestualizzata. Avevamo valutato autobus, van, macchina, però poi vivendo in una città dove la bicicletta è il mezzo per eccellenza e viene usata anche sotto la neve, è come la loro presenza continua nella nostra vita quotidiana ci avesse indirizzato nella scelta. Ci siamo detti: e bici sia. Anche se, ovviamente, non tutto il percorso potrà essere fatto solo ed esclusivamente sopra un sellino, ma diciamo che la grandissima parte del viaggio sarà “pedalata”».

Prima la Colombia, attraversata galoppando molto velocemente rispetto alla tabella («meno di tre settimane, a saperlo avremmo visitato più posti», ride Diletta), quindi l’Ecuador, nel quale Diletta e David hanno anche usufruito del Workaway («Abbiamo lavorato per due settimane, in cambio di vitto ed alloggio»). Ora il Perù, che sarà la loro casa per un mese: «Verranno a trovarmi i miei genitori per le feste di Natale, ci ritroveremo a Cuzco, nel sud del Perù, non troppo distante da Machu Picchu (meta imperdibile, eletta nel 2007 una delle sette meraviglie del mondo moderno ndr). Sarà una tappa lunga, ma le cose da visitare non mancano, ed i chilometri da fare nemmeno». E poi, nuovamente rotolando – o per meglio dire pedalando – verso sud, direzione Argentina. Senza pianificare troppo, però, lasciando che siano le sensazioni del momento a dettare la road map. «In un “viaggione” come questo subentrano mille variabili – conferma – tra cui anche gli inconvenienti. Un itinerario di massima ovviamente c’è, ma senza sottostare ad un rigida tabella di marcia».

Un cammino lunghissimo, che Diletta e David hanno chiamato Aire libre, cioè aria libera. Capace di regalare foto, riprese, ricordi, che magari diventeranno un reportage che prenderà le sembianze di un libro, o di un documentario una volta scesi dal sellino. E che ha già ha già dispensato cristalli di gioia, di felicità. «Le prime pedalate, un sensazione fortissima, l’inizio di tutto. Ed i primi scorci che si presentano davanti, qualcosa che resterà impresso per sempre, e che hanno fatto capire come sia stato un valore aggiunto vederli in bicicletta, fermarsi per apprezzarli, impossibile viaggiando ad esempio su un autobus».

Ma oltre al panorama, c’è qualcosa di più, che finirà custodito gelosamente nel cofanetto delle istantanee che non si cancelleranno dalla mente. «Le persone che abbiamo conosciuto – dice Diletta – sin dai primi giorni: in Colombia ci ha ospitato per la notte un ragazzo che lavora in una piantagione di caffè, dipendente nell’agricoltura ecosostenibile. Ci ha accolto a casa sua, raccontandoci di lui e di quello che fa. O come la coppia di coniugi anziani che abbiamo incontrato in Ecuador: ci hanno permesso di piantare la loro tenda nel giardino, lo hanno fatto con tanti altri ciclisti che fanno la nostra stessa esperienza. “Quando mettiamo gli animali nella stalla, a fine giornata, poi restiamo soli: avere un po’ di gioventù che ci fa compagnia, qui a casa, è bello”, ci hanno spiegato. Quel senso di ospitalità, senza pretendere nulla in cambio, quel condividere con te anche quel poco che hanno, sono cose che ti porterai con te». E che faranno compagnia a Diletta e David nel prosieguo della loro cicloavventura, portata avanti respirando aire libre, ma anche quando arriverà il traguardo della “fine del Mondo” e giungerà il momento di scendere dalla sella della bici. Perché dalle emozioni non si vorrebbe scendere, mai.