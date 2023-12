Soldi e panettoni all'associazione Orizzonte Autonomia: l'iniziativa degli allenatori marchigiani

Lunedì pomeriggio presso la sede Aiac Regionale di via Schiavoni, alla presenza del Presidente del Parco del Conero Luigi Conte ed insieme all'Assessore del Comune di Ancona Angelo Eliantonio, il Gruppo Provinciale di Ancona guidato dal presidente Paolo Giampaoli ha donato l'importo inizialmente stabilito per la cena annuale alla Orizzonte Autonomia ONLUS della Presidente Giulia Fesce, oltre ad acquistare diversi pandori con incasso in beneficenza.

Presenti anche Gionata Ferrini e Cristiana Sanseverinati che fanno parte del Gruppo InsuperAbily collegato all’Associazione Onlus. Al temine dopo tradizionali saluti di rito e ringraziamenti, non poteva mancare un brindisi di per augurarsi buone feste con tanto di panettone e torrone offerto dalla ditta Giampaoli Dolciaria .