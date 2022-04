Coldiretti Ancona, il Mercato Dorico compie un anno: festa per tutta la cittadinanza

Un anno di Mercato Dorico, circa 22mila presenze tra i banchi, tante iniziative e collaborazioni che sono cresciute nel tempo per il mercato agricolo di Campagna Amica nel capoluogo regionale. Era il 24 aprile 2021 quando venne tagliato il nastro tricolore del Mercato Dorico, un segnale di speranza in un periodo ancora contrassegnato dalle restrizioni dovute alla pandemia. Ora, a un anno di distanza, Coldiretti Ancona ha volute festeggiare il primo anno di vita della struttura che in 365 giorni si è arricchita di collaborazioni e di sorprese. Intanto sono stati ampliati gli spazi con l’apertura nei giorni scorsi dell’adiacente Campagna Amica Lab, spazi dedicati a incontri con i cittadini, lezioni di educazione alimentare e fattoria didattica per le scuole, degustazioni guidate alla scoperta dei sapori e delle tradizioni rurali della nostra regione.

Ma è cresciuto anche il paniere dei prodotti presenti che già da qualche settimana comprende anche la carne di coniglio e le uova fresche. Un tempio del km zero che è diventato subito un punto di riferimento per la cittadinanza grazie anche alle tante iniziative organizzate: dalla feste a tema per promuovere la stagionalità dei prodotti alle raccolte benefiche come quelle organizzate in collaborazione con le Patronesse, la Spesa Sospesa per dare sostegno alle famiglie italiane fiaccate dalla crisi pandemica e, in ultimo, la raccolta a sostegno della popolazione ucraina in fuga dalla guerra. E ancora, corsi di cucina, show cooking, ricette antispreco o per esaltare la Dieta Mediterranea. Un luogo dove fare la spesa diventa anche divulgare cultura e che si affianca ai già presenti mercati di piazza Cavour (il sabato) e il mercato della seconda e quarta domenica del mese in centro (ultimamente in piazza Roma). In tutta la regione tra mercati tradizionali, punti vendita e Botteghe, Campagna Amica conta circa 400 punti vendita.