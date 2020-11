Agostinelli, M5S: «Chiarezza sui dati dei contagiati nei cantieri»

«E’ necessario conoscere i dati sui contagi Covid all’interno delle strutture cantieristiche del Comune di Ancona, con uno screening completo ed esaustivo per tutelare i lavoratori e conoscere eventuali criticità gestionali». Lo afferma la Senatrice Donatella Agostinelli.

«Tutelare la salute e lavorare in sicurezza è condizione necessaria per sconfiggere il virus e permettere a un distretto di particolare importanza per la nostra Regione di non fermarsi, continuando a garantire occupazione. Non è accettabile - continua Agostinelli - che possano esserci ritardi o eventuali atteggiamenti di mancata attenzione, verso un settore, come quello della cantieristica navale, che è fiore all’occhiello non solo della nostra Regione ma di tutta l’Italia. E’ chiaro - conclude Agostinelli – che dati e numeri così elevati di contagio richiedono massima vigilanza da parte di tutti nell’applicazione dei protocolli».