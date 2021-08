Agency day in modalità digitale: una giornata per la ricerca del lavoro

Martedì 28 settembre 2021 ritorna Agency day, la giornata dedicata al lavoro organizzata dall’Informagiovani del Comune di Senigallia, durante la quale le Agenzie per il Lavoro e i candidati avranno la possibilità di incontrarsi gratuitamente. Quest’anno l’iniziativa giungerà alla sua quarta edizione e si svolgerà, come nel 2020, in modalità interamente digitale.

A partire da venerdì 20 agosto fino a giovedì 2 settembre le Agenzie per il lavoro, delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, interessate potranno iscriversi sul sito dell’Informagiovani, compilando il modulo apposito con tutte informazioni necessarie per la registrazione. I posti disponibili saranno limitati e per questo le Agenzie saranno accolte in ordine d’iscrizione e, qualora si registrasse un numero elevato di richieste, si procederà con una turnazione.



I candidati, invece, potranno iscriversi all’Agency day da venerdì 10 fino a domenica 19 settembre, compilando anch’essi un modulo dedicato. Come per le Agenzie, anche per i candidati i posti saranno limitati e sarà rispettato il criterio dell’ordine di arrivo. Dopo aver ricevuto le adesioni da entrambe le parti, l’Informagiovani di Senigallia organizzerà i colloqui durante la giornata di martedì 28 settembre, i quali avranno una durata di 15 minuti ciascuno. Le modalità di svolgimento degli incontri saranno scelte dalle Agenzie fra alcune delle opzioni online del momento (WhatsApp, Zoom, Skype, etc.) e, assieme agli orari di convocazione, verranno comunicate ai candidati nei giorni precedenti direttamente dall’Informagiovani. Per tutte le informazioni su Agency day è possibile contattare l’Informagiovani del Comune di Senigallia ai numeri dedicati (071-6629272 e 071-6629251).