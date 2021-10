Gli affitti mettono il turbo: «Incrementi del 15%, separati e giovani coppie rilanciano il mercato»

«Nei primi 6 mesi del 2021 il mercato degli affitti della zona di Osimo è ripartito con un incremento delle richieste di immobili in locazione del 15% rispetto al secondo semestre 2020 e del 30% sul 2019». Ad affermarlo in una nota è l'ufficio studi SoloAffitti per il punto SoloAffitti di via Goldoni 2 ad Osimo. «Dopo i lockdown del 2020 – afferma Leonardo Miconi, titolare del punto SoloAffitti di Osimo - abbiamo registrato un incremento della domanda in particolare da persone appena separate o divorziate e da giovani coppie che preferiscono in questa fase di incertezza economica e lavorativa una locazione all’acquisto di un immobile».

I canoni di locazione a Osimo e dintorni (circa 20 km) «sono aumentati tra il 7 e il 10% - prosegue la nota - nei primi 6 mesi del 2021 e fino al 15-20% nel confronto con il periodo pre-pandemia: il 2019. Per le tipologie di immobili più richieste come bilocali e trilocali il canone medio si attesta oggi rispettivamente tra 450 e 500 euro al mese». «Abbiamo riscontrato - aggiunge Miconi – un incremento della domanda di abitazioni in affitto, ma l’offerta rimane limitata a causa soprattutto del “Blocco Sfratti” e di un allungamento del tempo medio di permanenza in affitto».