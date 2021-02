Aeroporto, quasi finito l'intervento per pulire 3 mila metri quadrati

Azione straordinaria per tagliare erba e rovi in un’area molto grande, dal sottopasso ferroviario a via del Fossatello

«Quasi completato l’intervento di sfalcio e pulizia delle aree comunali attorno all’aeroporto». A comunicarlo è il comune di Falconara in un comunicato stampa. «Da lunedì - prosegue la nota - gli operai della ditta d’appalto per la cura del verde sono al lavoro per tagliare erba e rovi in un’area di circa 3mila metri quadrati, dal sottopasso ferroviario a via del Fossatello. Una volta completato l’intervento sulla vegetazione saranno rimossi anche i rifiuti che si sono accumulati nelle aree in questione. Si tratta di un intervento straordinario, perché ha interessato l’intera superficie dei terreni di proprietà comunale, anziché le aree limitrofe alle strade come avvenuto in passato».

«Abbiamo voluto intervenire in quella che è una porta di accesso alle Marche – dice l’assessore alle manutenzioni Romolo Cipolletti – e abbiamo sollecitato anche l’Anas e Rfi per completare il lavoro, affinché provvedano alla pulizia delle aree di loro competenza. La società ferroviaria e quella per le strade interverranno nei prossimi giorni, per non sovrapporsi alle attività di sfalcio e pulizia disposte dal Comune».