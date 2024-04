Aeroporto | Dopo Atene, c'è Barcellona: le nuove rotte da Falconara per l'Europa

FALCONARA MARITTIMA – Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, scende in pista ad Ancona con un nuovo collegamento: dal prossimo 8 novembre si potrà volare alla volta di Barcellona. La nuova rotta prevede due frequenze alla settimana – il lunedì e il venerdì – e un’offerta di più di 9.000 posti in vendita. Con questo collegamento diretto verso la Spagna, il vettore amplia la propria offerta per il 2024 presso lo scalo marchigiano, con 7 destinazioni disponibili e un’offerta complessiva di oltre 170.000 posti in vendita.

«Dal prossimo autunno – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -grazie a Volotea sarà possibile raggiungere Barcellona con voli diretti. Siamo molto felici di arricchire la nostra proposta, contribuendo a generare nuovi flussi turistici e rendendo la città di Ancona e tutto il territorio locale sempre più connessi con le principali mete europee. Infatti, oltre a questa nuova rotta, dal prossimo giugno è pronto a decollare ufficialmente il collegamento alla volta di Atene».

Grande soddisfazione da parte dell’AD di Ancona International Airport, Alexander D’Orsogna. «La partnership con Volotea sta diventando sempre più profonda e siamo ben lieti di accogliere le due nuove destinazioni programmate dal vettore spagnolo sullo scalo dorico per l’anno 2024. Dopo il grande successo della prima rotta internazionale lanciata da Volotea lo scorso maggio, ovvero Parigi Orly, da giugno 2024 sarà la volta dell’inizio dei voli su Atene e, dalla prossima stagione invernale, dei collegamenti su Barcellona, una delle mete più richieste dal bacino di utenza dell’aeroporto di Ancona».

Per il 2024 sono 7 i collegamenti disponibili da Ancona: quattro in Italia (Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), uno in Francia (Parigi Orly) e le novità 2024 rappresentate da Barcellona e dalla Grecia (Atene). Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.