Aeroporto, cambio al vertice: Bassetti lascia, pronto Lapenna come nuovo dg

ANCONA- Cambio al vertice per l’Ancona International Airport. Carmine Bassetti non sarà più il direttore generale e la sua figura sarà presto sostituita. In pole, a tal proposito – come riferisce il Resto del Carlino – ci sarebbe Nicola Lapenna. Alla base della separazione, che appare comunque consensuale, la scelta del fondo Njord Partners di dare un’inversione di rotta dopo gli ultimi imprevisti che hanno riguardato lo scalo.

Rincari e pandemia sono stati sicuramente alla base delle problematiche riscontrate ma sostanzialmente i motivi vanno ricercati anche altrove. Lapenna ha ricoperto questo ruolo negli aeroporti della Puglia e, se confermata l’indiscrezione, si insedierà nelle Marche già nei prossimi giorni.