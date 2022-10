Traffico passeggeri in aeroporto: Falconara si fa superare da Pescara

ANCONA - Aeroporti, i numeri del Sanzio non sono al passo con quelli di Pescara. Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al mese di agosto: se ad Ancona sono transitati 64.281 passeggeri, nell'aeroporto d'Abruzzo sono stati 88.164. Più indietro Perugia con 55.740.

Distanza ancora più ampia nel mese di luglio: ad Ancona 60.266 passeggeri e in Abruzzo 87.124. A Perugia 51.506. Lo scalo abruzzese è decisamente in testa anche considerando l'intero periodo da gennaio ad agosto: 479.470 passeggeri contro i 308.293 di Ancona Falconara e i 243.462 di Perugia. Ma nonostante questi numeri, che pongono il nostro scalo in testa tra i tre dell'Italia centrale in base al nuovo piano nazionale che sta elaborando l'Enac l'aeroporto d'Abruzzo sarebbe sfavorito rispetto a quello di Ancona. Come anticipa infatti il Corriere della Sera, il nuovo piano nazionale dell'Enac (ente nazionale per l'aviazione civile) prevederebbe 13 reti, 4 hub e le piste di riserva. Lo scalo pescarese farebbe parte della Rete Centrale insieme ad Ancona e Perugia e lo scalo strategico di questa rete sarebbe quello di Ancona in base all'anticipazione del quotidiano. Il nuovo piano aggiornerebbe il precedente e sarebbe valido fino al 2035.