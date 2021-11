Aeronautica Militare e Casa Hermes: sinergia e visita guidata alla scuola della forza armata

Una vista istituzionale che potrebbe rappresentare le basi per una sinergia di azioni comuni e progetti condivisi. Il Comandante Luca Massimi dell’Aeronautica Militare di Loreto ha infatti invitato il Consiglio d’Amministrazione e lo staff dirigenziale della Fondazione Opere Laiche lauretane - Casa Hermes a una visita guidata alla scuola di formazione della città mariana e al Centro dell'Aeronautica di Potenza Picena.

«L’importante evento – ha sottolineato il Presidente della Fondazione Italo Tanoni – apre la prospettiva di nuovi spazi di collaborazione tra le due prestigiose istituzioni della nostra città anche nei confronti di obiettivi comuni da raggiungere per il bene della comunità e di entrambe le stesse istituzioni che hanno già avviato importanti accordi sul terreno di un comune impegno a beneficio dei cittadini«. Una visita, quella della Fondazione Opere Laiche lauretane e Casa Hermes, che vuole essere il preludio a progetti in grado di far crescere ulteriormente Loreto. Il Presidente Tanoni infatti ha ulteriormente dichiarato:«Auspico pertanto che l’appuntamento odierno possa essere foriero di ulteriori azioni ‘magnifiche e condivise’ tra le nostre due realtà istituzionali, sia sul piano della conoscenza reciproca delle proprie funzioni e competenze, sia per una fattiva collaborazione nell’ambito di iniziative proattive che verranno messe in atto a vantaggio di tutto il nostro territorio». La visita si è svolta prima alla scuola di formazione di Loreto, quindi il trasferimento al Centro di Potenza Picena.