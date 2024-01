Aeroitalia passa e chiude. «Qui nelle Marche fino ad ottobre come da contratto, poi stop»

ANCONA - «Se, per pura ipotesi, la Regione bloccasse i voli di continuità territoriale, in una situazione ambientale come quella che si è attualmente venuta a creare, noi ce ne andremmo già domani mattina. Restiamo solo per il contratto firmato, che ci impone di rimanere fino ad ottobre di quest’anno, poi lasceremo le Marche». Piuttosto netta la posizione dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Francesco Intrieri, manifestata nel corso di una conferenza stampa, sulla questione legata all’Aeroporto di Falconara Marittima e sui rapporti con Atim - Agenzia per il Turismo e l'internazionalizzazione delle Marche, braccio operativo della regione – nei confronti della quale ribadisce il non-adempimento degli impegni, sotto forma di mancato pagamento di fatture su importi precedentemente pattuiti – fissati in un contratto datato 31 luglio 2023 – come supporto per campagne promo-pubblicitarie sulla compagnia aerea.

«Si era partiti con un progetto che prevedeva una serie di tratte – spiega Intrieri – e il bando sulla continuità territoriale dei voli, con le prime inserite per consentirci, in caso di vittoria del bando, di ammortizzare i costi fissi e le relative resilienze legate all’utilizzo di due macchine nell’aeroporto. Aspetto questo che è stato subito affrontato con il management, che ha avuto come sviluppo l’ampliamento dell’offerta inserendo destinazioni continentali e concordando una cifra pari a circa 750mila euro per iniziative promozionali (tra cui il logo Let’s Marche sugli aerei ndr). Una volta partito il contratto, arrivato il momento della tranche di ottobre da corrispondere, la tempistica di pagamento si è dilatata e ci ha obbligato a chiedere spiegazioni, che però non ci sono più state fornite. Ed è arrivata anzi una nuova proposta economica (mostra le pec datata 25/10/2023 delle 10.51) da parte dell’Atim che però a questo punto non è stata minimamente presa in considerazione».

Intrieri sottolinea sia il danno che la beffa scaturiti dalla vicenda. «Non avremmo mai immaginato il verificarsi di una situazione tale, che ci ha pertanto costretto anche a tagliare i voli per Bucarest, Vienna e Barcellona, con quest’ultimo che resterà fino alla fine del periodo natalizio, in quanto è l’unico a garantire un buon numero di passeggeri. Abbiamo visto distrutta un’operazione che avrebbe senza dubbio portato vantaggi reciproci, sulla quale abbiamo anche investito circa 150mila euro in attività promozionale, e per cui abbiamo anche subito attacchi che vanno a mettere in discussione la serietà di un gruppo che chiude l’anno con 10 milioni di utili e fa viaggiare un milione di persone. La tristezza è che questa storia, anche per l’incapacità in questo paese di fare squadra, finisca nelle aule di un tribunale. Che stabilirà e quantificherà anche i danni che abbiamo subito: oltre al decreto ingiuntivo per le fatture, percorreremo anche la strada della richiesta di risarcimento. Per quanto? Noi abbiamo stimato 25 milioni di euro, spetterà a chi di dovere verificare la correttezza della nostra valutazione».

Sarà con ogni probabilità tribunale anche per le recenti dichiarazioni uscite («Siamo stati accusati di far volare persone senza le dotazioni di sicurezza all’interno dell’aereo. Trasportare passeggeri senza mascherine per l’ossigeno e salvagenti a bordo è un reato a tutti gli effetti: abbiamo chiesto che vengano effettuati tutti i controlli e quereleremo chi ha messo in giro queste voci»). Intrieri, comunque, ha già voltato pagina. «Cominceremo a lavorare con lo scalo di Perugia, in un’Umbria la cui Regione ha dimostrato ben altro genere di atteggiamento. Restare? No, grazie. Noi siamo quelli che gli impegni li rispettiamo, pertanto onoreremo il contratto stipulato sebbene questo comporti per noi viaggiare a rimessa. Dopodiché, basta». Ed Aeroitalia prenderà il volo dalle Marche, per non farvi più ritorno.