Un aereo per Andrea Zenga: i fan del concorrente organizzano la raccolta fondi

I supporters del concorrente osimano hanno messo in piedi una raccolta fondi per inviare una aereo con un messaggio d'affetto. Intanto però spunta il messaggio della spasimante misteriosa

"Andrea Zenga sempre dalla tua parte": con questa dedica viene intitolata la raccolta fondi per inviare una frase d'affetto volante al concorrente osimano. L'obiettivo è quello di raccogliere 1220 euro per noleggiare un aeroplano che porterà un messaggio di supporto proprio sopra il tetto della casa più spiata d'Italia. Dopo il dibattuto incontro della scorsa settimana con il padre Walter Zenga, i fan di Andrea hanno deciso di far sentire il loro calore con un messaggio d'affetto via cielo: «Dopo la sua gioia ed emozione per il primo aereo - scrive l'organizzatrice Aurora Ferrigno - abbiamo deciso di inviargliene un altro. Facciamogli arrivare tutto il nostro supporto!» Ad oggi sono 27 le persone che hanno deciso di perorare la causa e in totale sul sito di Gofoundme sono stati donati 460 euro. L'obiettivo della raccolta fondi è di 1220 euro.

Ieri pomeriggio, intanto, un aereo inviato da una fan misteriosa è sorvolato sopra la casa dei "vipponi". Il messaggio volante, corredato da un cuore, diceva: "Zenga conosciamoci, aperitivo fuori. Firmato BP”. Il ragazzo ha accolto la cosa con notevole entusiasmo.