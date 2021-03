Aerdorica, Cgil: «La Regione non rispetta gli accordi sulle ricollocazioni»

«La Regione non rispetta l'accordo sulla ricollocazione del personale di». A dirlo in una nota è la segretaria regionale di Filt-Cgil Marche, Valeria Talevi, che ieri insieme agli altri sindacati di categoria si è confrontata con l'assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, sul futuro del personale dell'aeroporto di Falconara. Al centro della discussione la ricollocazione di tre lavoratori della società di gestione dello scalo marchigiano nelle società partecipate di palazzo Raffaello.

«Purtroppo - dice Talevi - in barba all'accordo sottoscritto la Regione ha sostenuto che quell'accordo non poteva essere onorato in quanto la società Aerdorica non ha ancora sottoscritto il protocollo di intesa nonostante ci sia una delibera regionale su questo protocollo» L'incontro si è concluso con un nulla di fatto. Tra l'altro i sindacati di categoria non nascondono la delusione per l'assenza, al tavolo, del governatore, Francesco Acquaroli, la cui presenza era stata sollecitata nel corso del precedente incontro». Conclude Talevi: «Abbiamo chiesto alla Regione di anticipare le risorse governative destinate agli scali che hanno tenuto aperto durante il lockdown previste dal Dpcm di agosto 2020 cosi' da promuovere un'occupazione di qualita' ed evitare le esternalizzazione dei servizi che determinano occupazione precaria, part-time involontari e bassi salari. Sarebbe opportuno associare queste risorse a un accordo con l'ente e Aerdorica sulla formazione e sulla ricollocazione del personale e attivarsi con ammortizzatori sociali successivi a quelli Covid».