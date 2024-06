"Adotta un sentiero", l'iniziativa nata dalla convenzione tra Parco del Conero e "Il Pungitopo"

SIROLO – Luigi Conte per il Parco del Conero ed Emiliano Stazio per il Circolo Naturalistico “Il Pungitopo” O.N.L.U.S. di Ancona hanno sottoscritto la convenzione secondo la quale il sentiero 313 “della Scalaccia” e il 318 “anello della Gradina” saranno oggetto dell’iniziativa “Adotta un Sentiero”. Si tratta di un bando aperto dell’Ente parco che costituisce una campagna di sensibilizzazione per promuovere la diffusione di comportamenti di cura del territorio da attuarsi con il coinvolgimento dei cittadini del territorio del Parco. É finalizzato alla valorizzazione delle attitudini dei cittadini al rispetto del bene pubblico sviluppando forme di condivisione e di cooperazione tra il Parco e i suoi abitanti, nonché alla valorizzazione dell’accessibilità del territorio per il mantenimento del patrimonio naturale, attuando anche piccole attività di manutenzione ai sentieri ufficiali che il Parco promuove favorendo le attività di escursionismo che consentono la miglior conoscenza del patrimonio naturalistico, della biodiversità, della cultura locale e dei valori del paesaggio.

La convenzione tra i sottoscriventi prevede azioni di monitoraggio delle condizioni del tracciato, intendendo con esso il costante controllo e la verifica delle condizioni di accessibilità e percorribilità dell’intero percorso adottato; segnalazione di assenza di segnaletica, di cartellonistica informativa, di abbandono di rifiuti pericolosi, danneggiamenti e atti vandalici. I sentieri interessati sono: il sentiero 313 “Scalaccia” e le varianti 313a e 313b (sentiero delle tre valli) e il sentiero 318 “Anello della Gradina” e della sua variante 318a di collegamento fra il 318 e il 317 “del Boranico”.

«Per noi si tratta di un esempio di buona pratica e di collaborazione tra istituzioni ed associazioni di volontari che hanno come a noi a cuore la tutela del territorio – ha detto Luigi Conte, Presidente del Parco del Conero – e contiamo che questa nuova sottoscrizione convinca altri a mettersi a disposizione per la cura di un bene pubblico, scrigno di biodiversità». Per Emiliano Stazio, Presidente Circolo Naturalistico “Il Pungitopo” O.N.L.U.S. di Ancona «la collaborazione con l’Ente parco è ormai consolidata e, grazie ai nostri volontari, svolgeremo un servizio puntuale che sarà prezioso per monitorare questi due sentieri a supporto della costante attività che il Parco svolge per garantire la fruizione in piena sicurezza».