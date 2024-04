Altri 4 milioni di euro per la Cittadella. Ausili: «Recuperare questo straordinario patrimonio della città»

ANCONA- Con l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Marche e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono in arrivo ulteriori 4 milioni di euro per l'adeguamento sismico della Cittadella.

«Un intervento che prosegue quanto fatto dalla Giunta Acquaroli che, grazie a fondi di sviluppo e coesione 2014-20, ha già messo in campo 3 milioni di euro per i lavori di restauro delle cortine murarie e di consolidamento del Bastione del Cavaliere a Basso- commenta il consigliere regionale FdI, Marco Ausili-. Tramite le nuove risorse ministeriali verranno realizzate opere strutturali e di finitura riguardanti in particolare l’edificio sul lato settentrionale della Rocca costituito da quattro corpi principali oltre a cunicoli ipogei, mura di cinta e aree pertinenziali. Tra queste, interventi sulle sottofondazioni, operazioni di ripristino delle lesioni delle murature, sostituzione degli elementi lignei degradati, sostituzione dei solai, posa di ulteriori tiranti, sostituzione e consolidamento degli architravi, realizzazione della pavimentazione esterna, e sostituzione degli infissi degradati. Un importante passo in avanti nella direzione del recupero di questo straordinario patrimonio di Ancona e delle Marche».