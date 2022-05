Addio Celeste Pirani, grande uomo di sport e arbitro dalla passione sconfinata

JESI - Si è spento all'età di 71 anni Celeste Pirani, super tifoso della jesina e arbitro nelle categorie dilettantistiche e al Centro Sportivo Italiani nei tornei amatoriali. Ex dipendente del Consorzio Agrario provinciale di Jesi in pensione ha dedicato molto del suo tempo alla passione sconfinata per il calcio. In molti lo ricordano con affetto. Pirani è morto in casa. L'associazione arbitri della città lo ricorda così: «Ieri pomeriggio è improvvisamente scomparso Celeste Pirani, ex arbitro della sezione di Jesi e successivamente dirigente della società calcistica Jesina svolgendo per anni il ruolo dell’addetto all’arbitro. La sezione di Jesi lo ricorda come un grande uomo di sport, sempre attento alle vicissitudini di noi arbitri: un signore, che non era più tesserato AIA ma che arbitro dentro lo è sempre rimasto. Il presidente Massimiliano Rossi, il CDS e tutti gli associati jesini si stringono attorno ai familiari di Celeste in questo momento di dolore».

I funerali si svolgeranno lunedì 30 maggio 2022 alle ore 11:00 con rito Cattolico presso la Chiesa San Sebastiano di Jesi.