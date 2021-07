Acquaroli a Stasera Italia: «Vaccinazione procede bene. Green pass? Ci sono altre priorità»

«La vaccinazione in Italia sta andando molto bene, non credo che occorra rincorrere quanto fanno in altri paesi». Lo ha detto ieri sera il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ospite della trasmissione Stasera Italia in onda su Rete4. In particolare l'ex parlamentare di Fratelli d'Italia ha commentato il modello francese dove, ha annunciato il presidente Macron, verrà richiesto il green pass agli avventori di diverse tipologie di locali pubblici. "Bisogna guardare la situazione che viviamo perché non credo occorra rincorrere quello che fanno altri paesi- dice Acquaroli-. In questo momento la vaccinazione nel nostro paese sta continuando molto bene. E in queste condizioni più che parlare di green pass credo sia importante occuparsi di altro per non creare allarme e continuare a mantenere sotto controllo la situazione. I temi da affrontare in maniera prioritaria sono altri. Il mio pensiero personale è che quando si toccano libertà personali, anche garantite dalla Costituzione, occorre sempre essere molto attenti e cauti".

Acquaroli si è poi soffermato sulla situazione marchigiana che, secondo quanto riportano alcuni media nazionali, è seguita con particolare attenzione per l'incremento dei contagi. "Nelle Marche abbiamo raggiunto quasi un milione di prime dosi somministrate su un milione e mezzo di abitanti e facciamo ancora 14 mila dosi al giorno- continua Acquaroli- Oggi abbiamo 12 ricoverati nei nostri ospedali per Covid, una media intorno ai 14 casi positivi settimanali ogni 100mila abitanti quando la zona gialla scatta a 50 positivi settimanali ogni 100mila abitanti". In sostanza, rimarca il governatore, "credo ci sia una situazione sotto controllo: stiamo continuando la campagna vaccinale. Continuiamo a monitorare la situazione, a fare tracciamento e a rispettare le norme anti Covid-19 ma non dobbiamo inseguire modelli di altri paesi in cui magari la campagna vaccinale non funziona".