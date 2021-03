Vaccinazioni, Acquaroli rassicura: «Contro gli imprevisti stiamo potenziando i servizi»

Ripartirà domani la somministrazione delle dosi di vaccino AstraZeneca nelle Marche. Da oggi i cittadini che nei giorni scorsi si sono visti annullare l'appuntamento per la vaccinazione verranno contattati per prenotare un nuovo appuntamento. «Da domani nella nostra regione si riavvia come da programma la campagna vaccinazioni anche con AstraZeneca, dopo i pronunciamenti di Ema e Aifa- dice in un post su Facebook il governatore, Francesco Acquaroli-. Coloro i quali si sono visti sospendere nei giorni scorsi l'appuntamento verranno contattati telefonicamente dagli operatori per riprogrammare la vaccinazione entro il 31 marzo. Per rendere tutto più fruibile sono stati rafforzati i punti vaccinali: stiamo predisponendo il potenziamento dei servizi per supportare i cittadini e evitare il più possibile imprevisti». Il presidente Acquaroli ricorda che con la ripresa delle vaccinazioni «nelle prossime ore anche i medici di Medicina generale potranno ricominciare la campagna vaccinale a domicilio».