Lo sport volano di crescita, Acquaroli: «Scriveremo pagine importanti per le Marche»

L’importanza dello sport nella crescita complessiva delle Marche. Ha puntato su questi aspetti il Governatore Francesco Acquaroli intervenuto nel corso della “Conferenza regionale dello sport e del tempo libero”:

«L’argomento sportivo assume connotati di fondamentale importanza dopo il periodo difficile e complicato che abbiamo vissuto nell’ultimo anno e mezzo. Ricordo che ci siamo visti per parlare di divieti, di sospensioni, di Dpcm ora invece con Coni e Cip vogliamo interloquire di ripartenza, di crescita sociale ed educativa. Lo sport sarà strumento di interazione e formazione, attraverso specifici progetti, delle generazioni future e questo è l’obiettivo più alto che ci andiamo a porre. Sarà meraviglioso se i tanti atleti marchigiani riusciranno a raggiungere i successi auspicati».

Guardando prettamente al futuro: «Se riusciamo a fare squadra possiamo fare bene. Nessuno è indispensabile nel raggiungimento degli obiettivi, se siamo forti però riusciamo a valorizzare le nostre potenzialità. La nostra regione e i suoi interlocutori hanno tutte le carte in regola per scrivere pagine importanti per gli sportivi e per le società. Dobbiamo contraddistinguerci, camminare insieme e fare dello sport un volano per far crescere ancora le Marche».