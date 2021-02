Acquaroli incerto sul futuro: «Non sappiamo il colore delle Marche per prossima settimana»

«Non ci aspettiamo un'ordinanza di restrizione dal ministero ma come succede ogni settimana, ormai da mesi, nella giornata di venerdì ci sarà data comunicazione rispetto alla fascia di colore della nostra Regione per la settimana successiva e in questo momento nessuno ha ancora certezze al riguardo». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, risponde a quanti hanno manifestato delle perplessità sull'ordinanza regionale, di limitazione degli spostamenti da e per la provincia di Ancona, che resterà in vigore fino alle 24 di sabato.

«Si è ritenuto di far coincidere il termine del provvedimento con l'eventuale emissione di nuove ordinanze del ministero della Salute- continua Acquaroli- onde evitare di accavallare norme e di ingenerare confusione». Il governatore è entrato poi nel merito del provvedimento ritenuto, da alcuni, insufficiente. «I problemi maggiori si registrano nella provincia di Ancona che è attenzionata da una settimana- continua Acquaroli-. A preoccupare non sono tanto i numeri del contagio ma una presenza forte della variante inglese. L'ordinanza si pone alcuni obiettivi: ridurre la mobilita' verso il territorio più interessato, in questa fase, dalla pandemia. Abbassando gli spostamenti delle persone si limita la circolazione del virus, sia nella provincia di Ancona sia verso altri territori che oggi stanno registrando un miglioramento. Limitare gli spostamenti alle sole occasioni di lavoro, di scuola e legate alla salute rende piu' facile il lavoro di tracciamento e isolamento del virus». Il presidente Acquaroli aggiunge anche che il monitoraggio effettuato costantemente dovrà poi stabilire «se saranno necessari ulteriori provvedimenti o se la situazione andra' a migliorare».