Acquaroli annuncia: «Marche in zona arancione anche la prossima settimana»

Di pochi minuti fa il post del governatore marchigiano: «Le condizioni stanno migliorando, ma sicuramente non potremo tornare in zona gialla perché in questo momento non è consentita dalla normativa nazionale»

Marche in zona arancione anche la prossima settimana. Lo comunica il governatore marchigiano Francesco Acquaroli che, in un post su Facebook pubblicato poco fa, spiega: «Le condizioni nella nostra regione - scrive - stanno migliorando, ma sicuramente non potremo tornare in zona gialla perché in questo momento non è consentita dalla normativa nazionale ».

Poi aggiunge: «Raccomando a tutti di fare sempre la massima attenzione, perché dobbiamo mantenerci nelle condizioni che ci permetteranno le riaperture non appena saranno consentite e che auspichiamo possano avvenire quanto prima».