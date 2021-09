Italvolley campione d’Europa, Acquaroli esalta i coach marchigiani Mazzanti e Bertini

Il Governatore della Regione Marche, attraverso i propri canali social, si è complimentato per la vittoria negli Europei di volley della nazionale italiana esaltando in particolare coach Davide Mazzanti e il suo vice Matteo Bertini

Non si è fatto attendere il post di congratulazioni da parte del Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli per la vittoria negli Europei dell’Italvolley. In particolare, nelle parole del numero uno della Regione, sono stati esaltati coach Davide Mazzanti e il suo vice Matteo Bertini entrambi nativi di Mondolfo:

“Buongiorno e buona Domenica a tutti. Complimenti alle ragazze dell'allenatore Davide Mazzanti e del suo vice Matteo Bertini, entrambi marchigiani di Mondolfo, che ieri sera hanno riportato l'Italia sul tetto d'Europa vincendo, contro la Serbia, la finale del campionato continentale di pallavolo femminile”.