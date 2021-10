Tartufo alle stelle, si arriva a 4500 euro al chilo: ad Acqualagna lo show in fiera

E’ l’anno del tartufo. In tutto e per tutto. Cresce forte l’attesa per la 56°edizione della Fiera del Tartufo bianco di Acqualagna che si terrà da oggi (30 ottobre) fino al 1 novembre. Tre giorni di spettacolo e degustazioni culinarie dove sarà possibile assaggiare le specie più pregiate.

Quest’anno il Tuber Magnatum Pico è arrivato a costare la cifra record di 4500 euro al chilo per tartufi di dimensioni superiori a cento grammi. L’auspicio è quello che le piogge degli ultimi tempi riescano a tamponare i periodi di siccità così da far emergere una quantità sempre maggiore di tartufi.