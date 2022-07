Emergenza idrica, incontro in Regione: verso la pulizia degli invasi del Metauro

ANCONA - Si è svolto questa mattina, ad Ancona, nella sede dell’Assessorato all’Ambiente e Difesa del suolo, un nuovo incontro tra Regione Marche ed Enel Green Power per affrontare il tema della pulizia dell’invaso del Furlo.

«L’incontro è stato molto positivo ed è emerso il pieno accordo tra Regione ed Enel Green Power per procedere, nei prossimi anni, alla pulizia di tutti gli invasi che vi sono lungo il fiume Metauro – ha riassunto l’assessore Stefano Aguzzi, che era accompagnato dai tecnici del settore -. Sono stati definiti i percorsi utili a tali operazioni e si procederà per stralci. Si inizierà già dalla prossima primavera-estate con il primo stralcio che riguarda la diga del Furlo: per quel che riguarda l’utilizzo di acqua potabile dal fiume Metauro è importante che negli invasi non si creino micro alghe o altri elementi che potrebbero limitare la depurazione. Se l’acqua viene immagazzinata a valle tende a scaldarsi e a creare le condizioni favorevoli alla nascita di queste alghe: è quindi opportuno dare priorità alla pulizia degli invasi a monte perché l’acqua è più fredda».

«Enel Green Power – ha continuato Aguzzi - ha un progetto di massima già pronto per la diga del Furlo che ci sarà inviato nei prossimi giorni: i nostri uffici regionali lo vaglieranno e poi si procederà all’approvazione. Valuteremo anche la possibilità di una eventuale compartecipazione alle spese per i lavori. Finalmente inizia un percorso virtuoso che dovrà portare, nei prossimi anni, alla pulizia completa del fiume Metauro».