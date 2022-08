Achille Lauro e Gianna Nannini sul palco, scatta l'ordinanza: stop alla vendita di alcolici in vetro e lattine

OSIMO - Vietato somministrare, vendere o consumare alcolici in centro storico in occasione dei concerti di Achille Lauro e Gianna Nannini. L'ordinanza del Comune di Osimo sarà in vigore dalle 17 alle 7 del giorno successivo sia il 26 agosto (concerto Achille Lauro) che il 10 settembre (Concerto Gianna Nannini). Divieto valido anche per la “Mostra-Mercato San Giuseppe da Copertino 2022” di sabato 17 e domenica 18 settembre, così come per lo “Street Food Osimo 2022” del 16, 17 e 18 settembre.

L'ordinanza vieta di stazionare sul suolo pubblico "detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.), fatta eccezione per le aree in concessione agli esercizi di somministrazione e bevande e a quelle immediatamente adiacenti". No, dunque alla vendita per per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche se dispensate da distributori automatici. La violazione dell'ordinanza comporta una sanzione dai 500 ai 5mila euro.