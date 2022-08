Ancona sempre più collegata alla Riviera con il Sirolo Numana Link: tutte le novità dell’accordo

ANCONA- Arrivare in treno ad Ancona e raggiungere le località balneari di Sirolo e Numana, cittadine situate alle pendici del Monte Conero, diventa comodo, veloce e conveniente grazie al nuovo servizio intermodale treno+bus Sirolo Numana Link, nato della sinergia tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ed ATMA, con la collaborazione dei comuni di Sirolo e Numana.

Dal 2 settembre - e fino al 2 ottobre - ogni venerdì una corsa bus dedicata collegherà la stazione di Ancona ai centri storici di Sirolo e Numana, con partenza dal capoluogo dorico alle 20,01 e arrivo finale alle 20,46 a Numana. La domenica, alle 18,15, un bus riporterà i viaggiatori nella stazione di Ancona alle 19, per poi proseguire il viaggio di rientro in treno, in combinazione con qualsiasi treno regionale o di lunga percorrenza. Per aumentare i collegamenti utili con il Sirolo Numana Link dedicati a viaggiatori turistici verso le bellezze marchigiane, è stato anche prolungato il periodo di effettuazione del treno estivo Marche Line, da e per Piacenza, che resterà attivo fino al 2 ottobre.

Il trasporto intermodale verso le località del Conero, assicurato dal treno in combinazione con bus a basso impatto ambientale, somma al doveroso rispetto dell’ambiente anche la sua economicità - solo 3,50 € oltre al costo del treno - e l’essere smart, perché con un unico biglietto si possono raggiungere Sirolo e Numana da qualsiasi stazione di Italia. Il biglietto combinato treno+bus è già acquistabile su tutta la rete di vendita Trenitalia: in formato elettronico sul web all’indirizzo www.trenitalia.com e con l’App Trenitalia; in formato cartaceo nelle biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati.

Le offerte commerciali di Trenitalia, attive in questo periodo su tutto il territorio nazionale, sono ulteriori occasioni per viaggiare a prezzi realmente convenienti e lasciare a casa l’auto evitando il traffico e rispettando l’ambiente: con la “Junior Weekend” i bambini sotto i 15 anni viaggiano gratis se in compagnia di un adulto; con la promo “Viaggia con me” un abbonato regionale Trenitalia viaggia gratis in compagnia di un possessore di un biglietto regionale.