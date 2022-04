Acconto Tari 2022 in scadenza: tutte le modalità per pagarla

ANCONA - Il Comune ricorda «che il prossimo 16 maggio scade il termine per il versamento della prima rata in acconto della tassa sui rifiuti (Tari)». Per agevolare il pagamento della Tari Ancona Entrate invia a casa dei contribuenti l’avviso di pagamento 1° rata Tari 2022 contenente il modello di pagamento PagoPA precompilato o scaricabile utilizzando l’applicativo LINKmate, raggiungibile dal sito istituzionale della società.

Si specifica nella nota: «LINKmate è lo sportello telematico, che eroga tutte le funzioni offerte dallo sportello fisico. I cittadini possono accedere ed utilizzare LINKMate 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, usufruendo dei servizi con semplicità, immediatezza, senza scomodità e soprattutto con l’eliminazione delle code allo sportello. È accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica). Il versamento mediante il modello di pagamento PagoPA può essere eseguito presso qualsiasi sportello postale o bancario, tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking. In caso di smarrimento dell’avviso di pagamento, i contribuenti possono richiederne copia inviando un’e-mail all’indirizzo info@anconaentrate.it».

«Per informazioni e chiarimenti sugli avvisi di pagamento e le eventuali richieste di modifica e/o correzione degli stessi, per tutelare la Vostra salute e quella degli operatori dal COVID-19 è preferibile comunicare con una delle seguenti modalità: numero verde 800.551.881 attivo dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. LinkMate, lo sportello telematico con cui il contribuente può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello, senza recarsi fisicamente presso l’ufficio tributi; e-mail info@anconaentrate.it; PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it; posta ordinaria Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona; fax 071-2832119. Altrimenti è possibile recarsi presso lo Sportello al pubblico sito in Via dell’Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16».