Solidarietà, lo Spazio Comune Hèval punto di riferimento per le famiglie ucraine

Ancona gioca la sua partita della solidarietà. E, come spesso accade, alcuni protagonisti si confermano in prima linea su queste tematiche. E’ il caso dello Spazio Comune Hèval, il centro degli Archi, che sta diventando un punto di riferimento per le famiglie e per chi scappa dal conflitto in Ucraina. Nei giorni scorsi, tramite passaparola, i responsabili si sono trovati ad accogliere un nucleo di persone arrivate dalle zone del conflitto donandogli vestiti, coperte e cibo. Non si tratta di un punto di raccolta ma potrà trattarsi sempre di più di un riferimento fisso pronto ad accogliere e sostenere persone che in questi giorni vivono l’incredibile difficoltà trovandosi a combattere con i dolori della guerra.

Lo Spazio Comune Hèval, già dal 2021, opera nell’iniziativa del “Guardaroba solidale” favorendo il passaggio di quasi settecento persone tra quelle che donano e quelle che ricevono. Si parla di vestiti per adulti e bambini, carrozzine, passeggini, lettini e giochi per i più piccoli ma anche scarpe, cappotti, tute da lavoro, borse e utensili per la casa. Allo stesso modo l’Ancona Respect, società collegata al centro che oltre ad essere un baluardo sportivo cittadino è da tempo impegnata nel sociale, ha promosso invece il banco alimentare distribuendo generi a trecento famiglie risiedenti ad Ancona. Per questo motivo i responsabili del centro, tutti i pomeriggi dalle 17 in poi in via del Crocifisso, sono pronti a giocarsi anche quest’altra partita.