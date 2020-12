8 dicembre, l'Accademia promuove la giornata dello stoccafisso all'anconitana

L'Accademia dello Stoccafisso all'Anconitana, pur in presenza di questo nuovo lockdown, al fine di esaudire le tante richieste pervenute dai soci e dai nostri ristoratori di riferimento, ha deciso di organizzare una “Conviviale Virtuale” alla quale hanno aderito ben nove ristoranti che hanno nel loro menù lo stoccafisso all’anconitana.

La conviviale è stata organizzata per il giorno 8 dicembre, Festa dell'Immacolata, una giornata dedicata allo stoccafisso, piatto prelibato della nostra gastronomia cittadina. Ben 9 Ristoranti hanno risposto alla chiamata dell'Accademia e precisamente: La Degosteria, Ristorante Gino, Trattoria Carotti, La Moretta, Trattoria del Piano, La bottega di Pinocchio, Osteria della Piazza, tutti di Ancona, La Cantinetta del Conero Osimo-Baraccola e L'Arnia del Cuciniere di Falconara, che partecipano con prezzi speciali per l'occasione. Anche in questo periodo di difficoltà l'Accademia è vicina ai suoi Soci, ai suoi Ristoratori e alla città tutta nel rispetto della tradizione gastronomica locale con il suo piatto più amato e caratteristico: lo Stoccafisso, che è capace di accomunare in una giornata dedicata i suoi estimatori e conoscitori, con l'apporto sapiente delle nostre storiche Trattorie e dei nostri prestigiosi Ristoranti i quali, pur nel rispetto del disciplinare dell'Accademia circa la preparazione del piatto, lo personalizzano e lo elaborano con sfumature e note personali che esaltano la bontà del piatto. Inoltre la specialità comprende tanti altri ingredienti tutti locali, dalle patate, ai pomodori, alle olive alle spezie, per non parlare poi dei vini a partire dal verdicchio, ai rosati ed al rosso conero; tutte prelibatezze del nostro territorio. Le prenotazioni andranno fatte esclusivamente telefonando alla Consigliera dell'Accademia Cassandra Mengarelli al 320 436 1830.