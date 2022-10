"Teatro" e "Musica" nel taschino, l'Accademia 56 seleziona attori e musicisti

Accademia56 seleziona testi inediti (monologhi o brevi spettacoli) con un massimo di tre attori. Lo scopo è quello di creare un teatro intimo, a portata di mano, vicino allo spettatore. Un progetto nato dall’esigenza di ricostituire la connessione imprescindibile tra attore e pubblico. “Il teatro nel taschino” si propone di sostenere spettacoli che abbiano la peculiarità di rimanere addosso. Quelli a cui pensi il giorno dopo e che in qualche modo vorresti portarti dietro. Nel taschino, appunto. I 4 spettacoli che selezioneremo dovranno rispondere ad

alcune caratteristiche:

- testi inediti (non tutelati)

- Monologhi/Spettacoli con un massimo di tre attori

- Durata massima 1 ora 15 minuti

Gli spettacoli selezionati andranno in scena nel periodo gennaio/aprile 2023. La candidatura andrà inviata entro domenica 30 ottobre a:

casting@accademia56.it.

Sono richiesti un trailer dello spettacolo, scheda tecnica e scheda artistica.

“Musica nel taschino”

Accademia56 seleziona band e musicisti per la rassegna "Musica nel taschino”.

"Musica nel taschino" nasce con l'intenzione di riportare a casa la musica dal vivo. Da sempre regina aggregante, sostituita dalle piattaforme, e ormai riprodotta in cuffiette wi-fi. La rassegna vuole riedificare lo stato della musica live. Chiamando a raccolta 4 band o solisti che vogliano partecipare alla chiamata. Le 4 band selezionate si esibiranno presso Accademia56 con a disposizione un palco 5x5 nel periodo che intercorre tra gennaio e aprile 2023. La rassegna è aperta a spettacoli sia in acustico che in elettrico. La candidatura andrà inviata entro domenica 13 Novembre a casting@accademia56.it

Sono richiesti scheda tecnica, scheda artistica, 1 brano in formato mp3