Adinolfi presenta il libro in città: «Contro l'aborto, 17 regole per vivere felici»

JESI - «In questi giorni si parla della preoccupazione per la altissima denatalità italiana esposta in un recente rapporto Istat.

Se i 6 milioni e passa di bambini, abortiti dal 1978 ad oggi, fossero stati lasciati nascere, ora avremmo 6 milioni di cittadini in più». Lo scrive in una nota il Popolo della Famiglia Marche, che annuncia la visita di Mario Adinolfi a Jesi il prossimo 15 aprile. «Chi difende il presunto diritto all'autodeterminazione ha mai pensato che viola il diritto a nascere di milioni di bambini (futuri, mancati, cittadini e contribuenti) collaborando, indirettamente, all progressivo azzeramento del welfare?». Adinolfi sarà alle ore 17.00 nella la Chiesa di San Niccolò ( vicolo s.Nicolò 1/A ( a metà del corso di Jesi) per la presentazione del suo nuovo libro: "Contro l'aborto con le 17 regole per vivere felici"».

«La presentazione di questo libro contro corrente -conclude - ha sollevato le proteste degli abortisti a Mestre e in altre parti d'Italia dimostrando, una volta in più, che la realtà, nuda e cruda, dà fastidio a chi porta avanti argomenazioni basate solo su ideologie illusorie ed è quanto mai necessaria in Italia, una voce che gridi che "il re è nudo"».