Campagna abbonamenti Atma-Conerobus, presentate tariffe e promozioni 2021-2022

Presentata la campagna abbonamenti Atma e Conerobus 2021-2022. Prezzi invariati, ma agevolazioni e vantaggi per incentivare la sottoscrizione delle tessere e, di conseguenza, la scelta di muoversi con il bus. Atma propone anche per il 2021 due mesi di corse omaggio per gli studenti che sottoscriveranno l’abbonamento per l’intero anno scolastico, mentre gli under 14 potranno viaggiare a soli 140 euro. Confermato lo sconto per gli over 65 con Isee inferiore a 18mila euro.

Atma Pass

La novità di quest’anno è l’Atma Pass, una card riservata agli abbonati che offre sconti per chi acquista beni o servizi in esercizi convenzionati. Per riceverla occorrerà registrarsi sul portale www.atmancona.it o www.conerobus.it, la card arriverà gratuitamente con una mail. Mostrandola insieme all’abbonamento, sarò possibile usufruire degli sconti presso esercizi consultabili sui portali delle aziende.

Come abbonarsi

L’abbonamento può essere sottoscritto online (tramite l’app di Atma sarà possibile anche rinnovare la tessera scaduta) o in biglietteria esibendo un documento di riconoscimento (autocertificazione di frequenza scolastica nel caso di minorenni). Bisognerà avere con sé anche la fototessera o la tessera studente per avere sconti o agevolazioni. Sarà possibile sottoscrivere la tessera anche presso le tabaccherie, punti convenzionati Atma e presso le rivendite Conerobus di piazza Ugo Bassi e via Frediani.

Sicurezza

La capienza dei bus è stata portata dal 50 all'80%, sull'esterno dei mezzi è apposto un adesivo che riporta il numero massimo di persone consentite a bordo. Oltre alle misure di sicurezza stabilite dal Governo, la società di trasporto pubblico di Ancona e provincia ha avviato un progetto di filtraggio dell'aria su 6 mezzi adibiti al trasporto scolastico (GUARDA IL VIDEO). Muzio Papaveri, presidente Conerobus: «Gli steward ci aiuteranno a controllare il rispetto delle norme di sicurezza, saranno anche dentro gli autobus su alcune corse ma principalmente alle fermate, dove c'è il maggior rischio di assembramento».

Promozioni

Under 14

Abbonamento mensile: 20 euro

Abbonamento annuale: 140 euro

Tariffe studenti

Abbonamento mensile: 30 euro

Abbonamento anno scolastico: 210 euro (204 euro se fatto online)

Over 65

Annuale (reddito Isee inferiore a 18mila euro): 210 euro

Annuale (reddito Isee sopra i 18mila euro): 240 euro

Abbonamenti online

Abbonamento ordinario: 291 euro anziché 300 euro

Abbonamento 180 giorni: 170 euro anziché 175 euro.