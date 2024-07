Abbandono degli animali, la proposta di Latini: «Aggiornare subito la legge»

ANCONA – La tutela del benessere e della salute dei nostri amici a quattro zampe è una questione di civiltà e di rispetto verso chi, come i nostri animali domestici, ci dimostra sempre un affetto incondizionato. È per questo motivo e per estendere ancor più le tutele già concesse ad essi che il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini ha varato una proposta di aggiornamento della legge regionale 10/1997 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), al fine di aggiornare alcune parti della vecchia legge a canoni più attuali.

«La legge 10/1997 ha, in alcuni suoi articoli, causato delle difficoltà interpretative, emerse in sede di confronto con le associazioni animaliste – ha detto Latini – e ci sembra opportuno cercare di correggere quelle parti che escludono alcuni animali da certi trattamenti sanitari e colmare i vuoti normativi esistenti soprattutto in materia di abbandono. È, ad esempio, necessario aggiornare l’articolo 10 comma 2 della legge 10/1997 per rendere possibile, nel caso in cui il detentore o il proprietario intendano rinunciare alla detenzione o alla proprietà dell’animale per comprovate impossibilità di mantenimento, di disporne il trasferimento non solo verso canili e rifugi ma anche verso oasi feline e gattili».

Serve inoltre qualificare meglio la definizione, presente all’articolo 14 quinquies della legge, di “allevamenti di cani e gatti a scopo commerciale”. Non basta, infatti, la presenza nell’allevamento di cinque o più femmine non sterilizzate, ma occorre anche considerare che queste possano dar vita a oltre venti cuccioli nell’arco di un anno. Occorre, in buona sostanza, considerare entrambi i fattori in maniera separata. Inoltre, «i divieti di detenzione a catena e detenzione in uno spazio angusto vanno separati e non devono essere considerati coesistenti per definire una condizione di cattiva detenzione - ha proseguito Latini – e anche in questo caso si deve fare chiarezza sulle modalità, poiché in passato tale situazione ha creato numerosi contenziosi e ha allungato i tempi per sanare situazioni di maltrattamento animale».

Infine, è necessario che «tutte le Associazioni di volontariato siano iscritte a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, proprio per garantire la piena applicazione delle tutele e degli obblighi stabiliti dalla legge 10/1997. In questo modo, sarà possibile garantire la loro partecipazione attiva alla cura degli animali bisognosi». La riforma della legge consentirà, pertanto, di semplificare le procedure già esistenti a favore dei proprietari e affidatari e di estendere nuove garanzie di tutela ai nostri amici a quattro zampe.