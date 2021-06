Sicurezza sull'A14, monta la protesta dei sindaci: «Chiudere cantieri meno indispensabili»

Monta la protesta dei Sindaci dei Comuni attraversati dall’autostrada A14 che subiscono anche le pesanti proteste degli operatori economici e turistici delle zone interessate che si sono rivolti all’Anci Marche per chiedere una presa di posizione forte. La Presidente Valeria Mancinelli ha inviato una lettera al Ministro alle Infrastrutture e Traporti Giovannini e per conoscenza al Presidente della Regione Marche Acquaroli e ai Prefetti del territorio, «facendo presente – si legge nella lettera - la gravissima situazione del tratto autostradale che va da Porto Sant’Elpidio a Grottammare».

«In questo tratto – scrive la Presidente di Anci Marche - a causa delle interruzioni provocate dai numerosi cantieri aperti per la sistemazione di 7 gallerie, si evidenziano enormi disagi per coloro che transitano sulla dorsale medio-adriatica». La sezione marchigiana dell’Associazione dei Comuni Italiani puntualizza che, se nel passato questa situazione, per le restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia non era rilevante, ora, è diventata insostenibile, soprattutto perché nel periodo estivo l’aumento di traffico provoca code interminabili sia per i camionisti che per gli automobilisti.«La tragedia avvenuta il 28 giugno u.s., nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, ha causato la morte due autisti è solo l’apice di una situazione che da mesi coinvolge coloro che transitano sull’autostrada» - aggiunge la Sindaca di Ancona. Al Ministro Giovannini Anci Marche chiede di «chiudere i cantieri meno indispensabili e evitando i lavori negli altri cantieri durante il fine settimana» riprendendo la proposta già avanzata dalla Regione Marche individuando tutte le possibili alternative atte a risolvere, almeno in parte e nell’immediato, il problema».