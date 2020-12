Violenza contro le donne al centro dei lavori del Comitato di controllo

Prima riunione operativa del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche nella sua nuova composizione e dopo l’elezione a Presidente della consigliera Jessica Marcozzi (Fi) e di Anna Casini (Pd) nel ruolo di Vicepresidente. Al centro dei lavori il rapporto sul fenomeno della violenza contro le donne relativamente all’anno 2019 che verrà illustrato in Aula consiliare nella seduta di martedì 15 dicembre.

«E’ un passaggio importante quello della lettura in Aula del rapporto – ha rilevato la Presidente – utile non soltanto ad una pubblica condivisione della realtà e dei dati del fenomeno, ma anche ad una comune presa di coscienza e assunzione di impegno per cercare di porvi contrasto». Nell’ambito della stessa riunione il Comitato ha indicato la consigliera Manuela Bora (Pd) quale referente del Comitato sul provvedimento.