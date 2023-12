Babbo Natale e lo spettacolo dei burattini nell'8 dicembre della Galleria Dorica

ANCONA – Sarà un mese all’insegna delle iniziative pre e post natalizie quello della Galleria Dorica. Si comincia in occasione della festività dell’Immacolata Concezione: questo pomeriggio, infatti, dalle 17 alle 19 sarà presente Babbo Natale che riceverà le letterine dei bimbi e consegnerà a tutti i partecipanti un biglietto per vincere gadget, aperitivi e scontistica su prodotti degli esercenti della Galleria Dorica. Inoltre, per tutti è stato organizzato anche un bellissimo spettacolo di burattini, realizzato da “Teatrino Pellidò”, dal titolo “Cervelli di plastica”.

L’estrazione dei biglietti (che si potranno inoltre ricevere facendo acquisti nei negozi della Galleria) avverrà invece il 6 gennaio: nella giornata della “Befana”, a partire dalle 17.30, verranno comunicati i tagliandi vincenti che si aggiudicheranno i premi messi in palio.