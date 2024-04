Il 5 per mille ai servizi sociali: incontro tra il Comune di Falconara ed i commercialisti

FALCONARA MARITTIMA – Il Comune di Falconara chiama a raccolta i commercialisti per promuovere un’iniziativa a favore dei Servizi sociali: la campagna per devolvere il cinque per mille all’accoglienza di donne vittime di violenza e minori senza rete familiare. Nel pomeriggio di venerdì 26 aprile, al Centro Pergoli, il sindaco Stefania Signorini e l’assessore ai Servizi sociali hanno incontrato una ventina di commercialisti falconaresi per illustrare la campagna, avviata il mese scorso, a favore delle categorie più fragili. I contribuenti, attraverso la dichiarazione dei redditi, possono infatti devolvere il cinque per mille dell’Irpef al settore delle Politiche sociali del Comune di residenza o ad altre attività con finalità sociali, senza alcun costo aggiuntivo: l’importo altrimenti andrebbe allo Stato.

La destinazione del cinque per mille al Comune non si sovrappone con la scelta relativa all’otto per mille. Si può decidere di devolvere il cinque per mille ai servizi sociali e destinare ad altri l’otto per mille. All’incontro di venerdì hanno partecipato anche il presidente dell’ordine dei commercialisti di Ancona Camillo Catana e il vice Stefano Poggiolini. «Dai commercialisti – è il commento del sindaco Signorini – è arrivata una grande disponibilità all’ascolto e suggerimenti preziosi. Avevamo invitato i professionisti a questo incontro ed è stata una grande soddisfazione vedere tanta partecipazione». «E’ per noi fondamentale l’aiuto che riusciamo a dare alle famiglie falconaresi grazie agli interventi sociali – aggiunge l’assessore Ilenia Orologio – ed abbiamo bisogno di supporto per cercare di aiutare più famiglie possibili».

Per sensibilizzare i falconaresi l'amministrazione comunale ha predisposto una campagna informativa che viene diffusa anche attraverso i canali social e la pagina istituzionale dell'ente. Ottenere contributi attraverso il cinque per mille permetterà all'amministrazione comunale di liberare risorse per aiutare un maggior numero di persone, dato che sono tanti i servizi attivati dal Comune nell'ambito delle politiche sociali, segno tangibile di vicinanza alle fasce più deboli della comunità: assistenza domiciliare agli anziani, supporto scolastico e domiciliare ai ragazzi con disabilità, sostegno alle famiglie in difficoltà che non riescono a pagare affitto e utenze. Attualmente l'accoglienza di donne e bambini in comunità residenziali è una delle voci più 'pesanti' del bilancio comunale nel settore dei servizi sociali: nel 2023 la spesa è stata di 900mila euro, cui si sono aggiunti 420mila euro per l'accoglienza di minori in strutture semi-residenziali e altri 80mila per le spese di bambini e ragazzi in affido, per un totale di 1,4 milioni di euro.