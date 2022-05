6. Frontale da brividi in pieno centro ad Ancona: una ragazza in ospedale | LEGGI QUI LA NOTIZIA ;

5. Lavori di asfaltatura in centro, tutte le informazioni da sapere | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

3. Discarica a cielo aperto e frastuono dalla galleria: «Per una buca sono in causa con il Comune» | LEGGI QUI LA NOTIZIA ;

2. Il sindaco di Chiaravalle patteggia per stalking | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

1. Fallimento “da Baldì”, possibile svolta: «Depositata istanza per riaprire il bando, l'interesse c'è» | LEGGI QUI LA NOTIZIA ;

Le notizie di oggi, 5 maggio. Il sindaco di Chiaravalle accusato di stalking ha patteggiato un anno mentre in centro arrivano i mezzi per l'asfaltatura. Intanto c'è una possibile svolta sul fallimento del ristorante "da Baldì"

Pillole di Ancona | Pugno duro della questura, lavori in centro e il sindaco che patteggia per stalking: la giornata in un minuto