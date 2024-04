Cucina, storia e cultura. Borghese innamorato di Senigallia: «In ogni angolo si respira poesia. Visitatela»

SENIGALLIA - «In Italia esistono moltissime “meraviglie” da conoscere e visitare: se volessimo scoprirle tutte, non andremmo mai in vacanza in un altro Paese che non sia il nostro». Inizia così il post social di Alessandro Borghese. Lo chef in questi giorni si trova a Senigallia per girare una puntata di 4 Ristoranti, il suo famoso contest culinario seguito da milioni di italiani. Il format prevede una competizione tra i proprietari di quattro rinomati locali gastronomici, tutti situati a pochi passi l'uno dall'altro sul lungomare di Senigallia. "La Tartana", il "Tajamare", la "Terrazza Marconi" e il "Bruna Bistrot" apriranno le porte ai concorrenti, pronti a sfidarsi sotto l'attenta occhiata di chef Borghese

«Senigallia è la “città gourmet” per la sua elevata ristorazione - scrive Borghese - rinomata nella storia e nella cultura della città: si mangia benissimo! È la “città della fotografia”: espressione artistica di importante rilievo storico e moderno. In ogni angolo si respira la poesia del suo paesaggio, del suo territorio, non solo di Velluto, ma di eleganza e accoglienza, da conoscere e visitare, appunto!»