Giornata delle forze armate: carabinieri in uniforme di rappresentanza per l'occasione

Per le vie principali di Ancona, in occasione della ricorrenza del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, i Carabinieri saranno presenti tra la cittadinanza con pattuglie appiedate in Uniforme di Rappresentanza. L’iniziativa vuole rimarcare, anche quest’anno, lo stretto legame della popolazione con l’Arma, presente in Città sin dal 1861 a seguito dell’istituzione delle Legioni Carabinieri Reali – 13^ Marche (Divisioni di Ancona, Macerata e Perugia). Il rispetto della tradizione da sempre caratterizza la Benemerita che, seppur immutata nei secoli nelle sue fondamenta e nei suoi alti principi, ancor oggi rappresenta un moderno modello di efficienza istituzionale, con le oltre 4500 Stazioni capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale. Questi reparti, unitamente a quelli di specialità, quali Tutela del Patrimonio Culturale, Ambientale, Agroalimetare, Lavoro, Salute e Forestale, concorrono quotidianamente a garantire la sicurezza di milioni di cittadini. Efficienza e tradizione, binomio che è possibile ritrovare anche nell’impegno dei Carabinieri in Paesi e continenti lontani, nella sua duplice veste di Forza militare e di polizia, in missioni alle quali l'Italia partecipa per il sostegno della pace.



I militari in Uniforme Speciale, oltre a garantire un’ulteriore presenza visibile dell’Arma in città dal 1 al 4 novembre, sono ovviamente disponibili per qualsiasi informazione e, per chi lo desidera, anche per una foto ricordo. Nello stesso periodo, inoltre, è possibile visionare presso la Galleria Gioacchini – sita in Corso Garibaldi nr. 24 – la vetrina contenente cimeli e uniformi storiche, come le Grandi Uniformi Speciali da Ufficiale e da Sottufficiale.